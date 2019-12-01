Ahmet Ağaoğlu: "Attığımız golden sonra baskıyı kaldıramadık"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Ağaoğlu, "90. dakikaya kadar getirdik ama gol yememiz iyi olmadı. Attığımız golden sonra baskıyı kaldıramadık. Kontradan yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Golden sonra Galatasaray daha fazla üzerimize geldi. Üzgünüz" şeklinde konuştu. Sturridge'in sahada yer almaması konusundaki soruya ise Ağaoğlu'nun yanıtı şöyle oldu:
"Sturridge'in sakatlıktan yeni çıktığını biliyoruz. Tekrar nüksetme riski de olabilir. Bu, hocanın vereceği bir cevap. Kulübede ben yoktum. Mutlaka hocamızın bir bildiği vardır. Takımın yöneticisi, sistemi kuran hoca. Tam olarak hazır olduğunda oynatmamazlık edeceğini zannetmiyorum. Büyük bir ihtimalle hazır olmadığı için veya nüksetme riskinden dolayı oynatmadı. Ama dediğim gibi, ben tahminimi söylüyorum. Cevabını hoca verir."
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