Ahmet Ağaoğlu: "Attığımız golden sonra baskıyı kaldıramadık"

"Sturridge'in sakatlıktan yeni çıktığını biliyoruz. Tekrar nüksetme riski de olabilir. Bu, hocanın vereceği bir cevap. Kulübede ben yoktum. Mutlaka hocamızın bir bildiği vardır. Takımın yöneticisi, sistemi kuran hoca. Tam olarak hazır olduğunda oynatmamazlık edeceğini zannetmiyorum. Büyük bir ihtimalle hazır olmadığı için veya nüksetme riskinden dolayı oynatmadı. Ama dediğim gibi, ben tahminimi söylüyorum. Cevabını hoca verir."