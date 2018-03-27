Abdülkadir Ömür, İsveç defansını salladı
Türkiye U21 takımının İsveç ile karşılaştığı maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, yaptıklarıyla izleyenleri mest etti.
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