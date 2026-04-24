Voleybolda devrim

Vodafone Sultanlar Ligi'ne 5G odaklı pek çok yenilik getiren ve son olarak "canlı dahil-hariç" teknolojisini 2025-26'da 1-4 Play- Off'larında Sultanlar Ligi'ne entegre eden Vodafone, Vodafone Sultanlar Ligi'ni Avrupa'da bu teknolojiyi kullanan ilk lig konumuna taşıdı.
Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50
