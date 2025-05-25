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Haberler Voleybol Türkiye-Hollanda voleybol maçı CANLI İZLE | Türkiye-Hollanda voleybol hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Hollanda voleybol maçı CANLI İZLE | Türkiye-Hollanda voleybol hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, hazırlık maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca kişi tarafından merak edilen heyecan dolu karşılaşmanın saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki Türkiye-Hollanda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 13:08 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 13:15
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Türkiye-Hollanda voleybol maçı CANLI İZLE | Türkiye-Hollanda voleybol hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıkları kapsamında Hollanda ile önemli bir sınav verecek. Filenin Sultanları, İstanbul'da oynanacağı karşılaşmada, takımın zorlu rakiplere karşı hazır olup olmadığını ölçmek için fırsat olacak. Peki Türkiye-Hollanda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-HOLLANDA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hollanda hazırlık maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. İstanbul Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

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