Türkiye-Hollanda voleybol maçı CANLI İZLE | Türkiye-Hollanda voleybol hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıkları kapsamında Hollanda ile önemli bir sınav verecek. Filenin Sultanları, İstanbul'da oynanacağı karşılaşmada, takımın zorlu rakiplere karşı hazır olup olmadığını ölçmek için fırsat olacak. Peki Türkiye-Hollanda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-HOLLANDA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hollanda hazırlık maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. İstanbul Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE