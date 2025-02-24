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Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı yarı final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı yarı final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya ekibi Asseco Resovia'ya konuk olacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 10:47
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı yarı final için sahaya çıkıyor

Rzeszow kentindeki RCWS Podpromie Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Simeon Ivanov ile Çekya Voleybol Federasyonundan Tomas Buchar hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'nin yarı finale çıkabilmesi için rövanşta öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelip, altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.

Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisini elemesi durumunda yarı finalde Fransız ekibi Tours VB ile Belçika takımı Knack Roeselare arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

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