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ABD - Türkiye maçı CANLI İZLE (FIVB Milletler Ligi)

Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi'nin 2. haftasında ABD ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ABD'nin olduğu bu maçtan milliler galibiyetle ayrılmak istiyor. ABD - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 23:00 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 23:03
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ABD - Türkiye maçı CANLI İZLE (FIVB Milletler Ligi)

Antalya'da düzenlenen ilk haftada istediği sonuçları alamayan Filenin Sultanları vites yükseltti. ABD'de oynanan ikinci hafta maçlarında Güney Kore, Sırbistan ve Almanya'yı mağlup eden Ay-yıldızlılarda gözler ABD mücadelesinde. Rakibimiz ABD son olarak Milletler Ligi'nde oynadığı Polonya karşılaşmasını 3-1 kaybederken sıralamada 7. basamakta yer aldı. Puan sıralamasını ilk 8 takım arasında tamamlayan ülkeler, Tayland'da düzenlenecek finallerde karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları ABD karşısında parkeden galibiyetle ayrılması durumunda ikinci haftada 4'te 4 yapmış olacak.

Bu anlamda ay-yıldızlılarda tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.

ABD - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ABD - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İŞTE CANLI SET SONUÇLARI:

1. Set oynanıyor: ABD 3-3 Türkiye

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD - Türkiye mücadelesi 2 Haziran Pazar günü TSİ 23.00'te başladı.

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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