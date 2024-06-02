ABD - Türkiye maçı CANLI İZLE (FIVB Milletler Ligi)

Antalya'da düzenlenen ilk haftada istediği sonuçları alamayan Filenin Sultanları vites yükseltti. ABD'de oynanan ikinci hafta maçlarında Güney Kore, Sırbistan ve Almanya'yı mağlup eden Ay-yıldızlılarda gözler ABD mücadelesinde. Rakibimiz ABD son olarak Milletler Ligi'nde oynadığı Polonya karşılaşmasını 3-1 kaybederken sıralamada 7. basamakta yer aldı. Puan sıralamasını ilk 8 takım arasında tamamlayan ülkeler, Tayland'da düzenlenecek finallerde karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları ABD karşısında parkeden galibiyetle ayrılması durumunda ikinci haftada 4'te 4 yapmış olacak.

Bu anlamda ay-yıldızlılarda tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.

ABD - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE CANLI SET SONUÇLARI:

1. Set oynanıyor: ABD 3-3 Türkiye

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD - Türkiye mücadelesi 2 Haziran Pazar günü TSİ 23.00'te başladı.

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.