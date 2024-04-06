Şahin Gözü'ne 5G desteği

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru Vodafone, FIVB ve CEV'in uluslararası voleybol maçlarında kullandığı Şahin Gözü sistemine 5G teknolojisinin entegrasyonu üzerine çalışmalar yürütüyor. Vodafone, Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kullanılan Şahin Gözü sistemini Türkiye'de Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında Vodafone 5G desteğiyle kullanacak.

SEYİR ZEVKİ ARTACAK

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırmayı hedefliyoruz. Bu sistemde servisin düşeceği yeri anlık olarak gösterme, sahada oyuncuların mücadele ettiği alanların ağırlıkları, servis hızı, spike (smaç) hızı ve yüksekliği, en hızlı smaç, ralli süresi, savunma ve atak bölgeleri gibi maç için önemli belirteçler yer alıyor."