Haberler Voleybol Şahin Gözü'ne 5G desteği

Şahin Gözü'ne 5G desteği

Vodafone, FIVB ve CEV’in uluslararası voleybol maçlarında kullandığı Şahin Gözü sistemine 5G teknolojisini uyguladı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şahin Gözü'ne 5G desteği

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru Vodafone, FIVB ve CEV'in uluslararası voleybol maçlarında kullandığı Şahin Gözü sistemine 5G teknolojisinin entegrasyonu üzerine çalışmalar yürütüyor. Vodafone, Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kullanılan Şahin Gözü sistemini Türkiye'de Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında Vodafone 5G desteğiyle kullanacak.

SEYİR ZEVKİ ARTACAK

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırmayı hedefliyoruz. Bu sistemde servisin düşeceği yeri anlık olarak gösterme, sahada oyuncuların mücadele ettiği alanların ağırlıkları, servis hızı, spike (smaç) hızı ve yüksekliği, en hızlı smaç, ralli süresi, savunma ve atak bölgeleri gibi maç için önemli belirteçler yer alıyor."

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu
Ölüm kapanı kahraman şefi yuttu! İstanbul'daki yangında Özkan Baş'ın 3 kişiyi çıkardığı ortaya çıktı
Okan Buruk'un transfer ısrarı! Süper Lig ekibiyle pazarlıklar başlıyor
Tottenham'dan G.Saray'a şaşırtan öneri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Efeler Ligi'nde finalde!
G.Saray sahasında kazandı!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? 08:44
Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? 08:40
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? 08:36
Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? 08:29
Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman? 08:25
Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman? 08:22
Daha Eski
Çorumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Çorumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 08:17
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var? 07:50
Türk derbisinde zafer A. Efes'in! Türk derbisinde zafer A. Efes'in! 00:00
Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Trabzonspor, Oosterwolde ve İrfan Can... Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Trabzonspor, Oosterwolde ve İrfan Can... 00:00
G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor 00:00
Hasan Arat'tan oyunculara gözdağı! Hasan Arat'tan oyunculara gözdağı! 00:00