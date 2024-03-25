Kupa meleklerin

Voleybolda sezonun ilk kupası Sarı Melekler'in... AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit'e tek set veren Fenerbahçe Opet, şampiyonluğa uzandı. Bu sezon Avrupa devterini erken kapatan iki ekibin 111 dakika süren mücadelesinde çekişmeli geçen ilk seti sarı-lacivertliler, 25-23 kazandı. İkinci seti 25-16 alan Eczacıbaşı maça yeniden ortak oldu. Ancak sonraki setleri 25-17 ve 25-20 alan F.Bahçe, 7 yıl sonra kazandığıı kupayı 4'üncü kez müzesine götüdü. Zorlu final mücadelesinin ardından yapılan değerlendirmede karşılaşmanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülüne Melissa Vargas layık görüldü.

Kupa sevincini yaşayan Fenerbahçeli voleybolcular daha sonra takım halinde şampiyonluk fotoğrafı çektirdi.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupası'nı kazanan F.Bahçe için tebrik mesajında, "Sarı Lacivertli kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.