Haberler Voleybol Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı, Imoco Volley Conegliano ile kritik bir maça çıkacak. Yarı final rövanş maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 09:59 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:00
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Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Eczacıbaşı ile Imoco Volley Conegliano karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ECZACIBAŞI - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı 20 Mart Çarşamba günü saat 19:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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