CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Eczacıbaşı ile Imoco Volley Conegliano karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ECZACIBAŞI - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eczacıbaşı - Imoco Volley Conegliano maçı 20 Mart Çarşamba günü saat 19:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.
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