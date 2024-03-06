Haberler Voleybol Fenerbahçe Parolapara 2-3 Akkuş Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Parolapara 2-3 Akkuş Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23’üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-2 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 19:05
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Fenerbahçe Parolapara 2-3 Akkuş Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-2 mağlup etti. Ünye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri; 25-23, 20-25, 25-22, 22-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi.

SALON: Ünye Kapalı Spor

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Kooy (Caner Pekşen, Emre Savaş, Luburic, Ali Deniz Yılmaz, Penchev, Mert Cuci)

AKKUŞ BELEDİYESPOR: Ivanov, Furkan Aydın, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Arda Bostan (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk)

SETLER: 25-23, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15

SÜRE: 141 dakika (30', 28', 30', 31', 22')

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