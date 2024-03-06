Fenerbahçe Parolapara 2-3 Akkuş Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-2 mağlup etti. Ünye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri; 25-23, 20-25, 25-22, 22-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi.
SALON: Ünye Kapalı Spor
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı
FENERBAHÇE PAROLAPARA: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Kooy (Caner Pekşen, Emre Savaş, Luburic, Ali Deniz Yılmaz, Penchev, Mert Cuci)
AKKUŞ BELEDİYESPOR: Ivanov, Furkan Aydın, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Arda Bostan (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk)
SETLER: 25-23, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15
SÜRE: 141 dakika (30', 28', 30', 31', 22')