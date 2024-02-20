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Arkas Spor CEV Kupası yarı finalinde Almanya'dan SVG Lüneburg'u ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... Cev Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Arkas Spor, yarı final ilk maçında 21 Şubat Çarşamba günü Alman ekibi SVG Lüneburg'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 12:24
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Arkas Spor CEV Kupası yarı finalinde Almanya'dan SVG Lüneburg'u ağırlayacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 21 Şubat Çarşamba günü Almanya'dan SVG Lüneburg'u konuk edecek.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Bulgaristan'dan Atanas Varbanov ile Çekya'dan Zdenek Grabovsky görev yapacak.

Bu sezon Avrupa'daki 10 maçta tek yenilgisi bulunan Arkas Spor, karşılaşmanın rövanşına 28 Şubat Çarşamba günü Almanya'nın Lüneburg kentinde çıkacak.

Finale yükselecek ekibin rakibi Fenerbahçe Parolapara-Asseco Resovia (Polonya) eşleşmesinin galibi olacak.

Avrupa kupalarında 134. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 71 galibiyet, 62 yenilgi yaşadı.

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