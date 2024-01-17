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Allianz Vero Volley 2-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz VakıfBank, deplasmanda İtalyan kulübü Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:04
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Allianz Vero Volley 2-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET)

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda, İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine konuk olan VakıfBank, rakibini 3-2 mağlup etti.

Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırayı alan sarı-siyahlı takım, play-off oynama hakkı elde etti.

Salon: Allianz Cloud

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)

Allianz Vero Volley: Heyrman, Orro, Sylla, Rettke, Egonu, Daalderop (Castillo, Cazaute, Malual, Bajema, Candi)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, İdil Naz Başcan, Busa, Caratasu, Van Aalen)

Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 25-18, 12-15

Süre: 116 dakika (27, 23, 25, 24, 17)

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