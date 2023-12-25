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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda İtalyan başantrenör Giuliani ile yollar ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda İtalyan başantrenör Alberto Giuliani ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 14:46
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda İtalyan başantrenör Giuliani ile yollar ayrıldı

Başkan Üstündağ, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Giuliani ile 1 yıllık sözleşmeleri olduğunu belirterek, "İkinci yıl opsiyonu federasyonumuzun yetkisindeydi. Bir yılla ilgili bazı plan ve programlarımız çerçevesinde Alberto ile yollarımızı ayırdık, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Milli takım için Ziraat Bankkart Başantrenörü Mustafa Kavaz'ın isminin geçtiği yönündeki soru üzerine Mehmet Akif Üstündağ, "Kesinlikle hayır, herkesin de ismi geçebilir. O da evladımız, ne bir kelime görüştük ne bir kelime konuştuk. Sadece opsiyon süremizin geldiği günü geçirmemek için bunu yaptık. İlk etapta önümüzdeki hafta yönetim kurulu toplantısında gerekli isim ve isimleri istişare edeceğiz. Şahıslar üzerinde konuşmak istemiyorum. Samimi şeffaf bir yapımız var, bir tek isim gündemimizde hala görüşülmedi." ifadelerini kullandı.

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