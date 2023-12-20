Haberler Voleybol Hoş geldin şampiyon

Hoş geldin şampiyon

Vakıfbank’ı yenerek dünyanın en büyüğü olan Eczacıbaşı Dynavit Çin’den İstanbul’a döndü. Turuncu-beyazlılar coşkuyla karşılandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hoş geldin şampiyon

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Eczacıbaşı Dynavit, yurda döndü. Çin'in Şanghay kentinden İstanbul'a gelen voleybolcular için İstanbul Havalimanı VIP Terminalinde karşılama töreni düzenlendi.

YENİLERİ YOLDA

Eczacıbaşı'na 3. dünya şampiyonluğunu yaşatan Başantrenör Ferhat Akbaş, gururlandığı bir tablo olduğunu söyledi. Akbaş, "Çok mutluyuz. Oyunculara, teknik ekibimize ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Yeni başarılar için çok çalışacağız" diye konuştu.

DİĞER
Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Yıllar onu teğet geçmiş...
Ekrem İmamoğlu'nun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü
G.Saray'dan 10 numara harekatı!
F.Bahçe'ye A. Madrid'den transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray turladı: 3-0
Halkbank Berlin Recycling Volleys'in konuğu!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak?
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! 01:33
Chelsea penaltılarla yarı finalde! Chelsea penaltılarla yarı finalde! 01:32
Chelsea penaltılarla yarı finalde! Chelsea penaltılarla yarı finalde! 01:32
Bir türlü ikna olmadı Bir türlü ikna olmadı 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'a şok yanıt! Transfer bütçesi... Beşiktaş'a şok yanıt! Transfer bütçesi... 01:24
Başkan böyle bir karar verdi Başkan böyle bir karar verdi 01:22
Sakin kalmalıyız Sakin kalmalıyız 01:20
Yine yazdılar Yine yazdılar 01:19
Tutarsız! Tutarsız! 01:19
Mehmet Büyükekşi'ye operasyon Mehmet Büyükekşi'ye operasyon 01:16