Hoş geldin şampiyon

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Eczacıbaşı Dynavit, yurda döndü. Çin'in Şanghay kentinden İstanbul'a gelen voleybolcular için İstanbul Havalimanı VIP Terminalinde karşılama töreni düzenlendi.

YENİLERİ YOLDA

Eczacıbaşı'na 3. dünya şampiyonluğunu yaşatan Başantrenör Ferhat Akbaş, gururlandığı bir tablo olduğunu söyledi. Akbaş, "Çok mutluyuz. Oyunculara, teknik ekibimize ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Yeni başarılar için çok çalışacağız" diye konuştu.