Dünya Şampiyonası'nda Türk finali olacak: Eczacıbaşı - VakıfBank

Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1'le geçen Eczacıbaşı Dynavit, adını finale yazdırmayı başardı.

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda tarihi bir gün yaşadık... Ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Brezilya temsilcisi Dentil Praia karşısında 3-1'lik zafere uzandı. Maça iyi başlayan turuncubeyazlılar, ilk iki seti zorlanmadan 25-16 ve 25-12 kazandı. Rotasyona giden Eczacıbaşı, üçüncü seti 27-25 kaybedince skor 2-1'e geldi. Dördüncü sette rakibinin direncine rağmen etkili bir performans sergileyen Eczacıbaşı Dynavit, bu bölümü 25-21 alarak 3-1'lik galibiyetle finale çıktı. Boskovic 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Stevanovic 13, Voronkova 13, Hande ise 11 sayıyla galibiyete katkı verdi.

4'ÜNCÜ KEZ FİNALDE

Gruptaki iki maçını set vermeden kazanan turuncu-beyazlılar, yarı finali de 3-1'lik galibiyetle geçti. Organizasyonda 2015 ve 2016'da şampiyon, 2019'da ise ikinci olan Eczacıbaşı, 4. kez adını finale yazdırdı.

Vakıfbank ise Çin'in Tianjin ekibini 3-0'la devirdi. Kupanın Türkiye'ye geleceği dev final bugün 14.30'da.

Günün ikinci maçında ise turnuvanın gediklisi olan Vakıfbank sahneye çıktı. Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenen sarı-siyahlılar, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. Maça iyi başlayan Vakıfbank, 14-12'den sonra üst üste bulduğu sayılarla farkı açarak ilk seti 25-16 aldı. İkinci seti 25-23 alarak skoru 2-0 yapan sarı-siyahlılar, üçüncü sette de üstün olan taraftı. Seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı. Şampiyonada 3. maçı da set vermeden kazanan VakıfBank, bugün 14.30'da oynanacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. Gabi, 17 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Thompson 14, Frantti ise 13 sayıyla katkı verdi.

5'İNCİ KUPA PEŞİNDE

Geçen sezon Imoco'ya 3-1 kaybederek 2. olan VakıfBank, 7. kez finalde mücadele edecek. Sarı-siyahlılar daha önce çıktığı 6 finalin 4'ünden zaferle ayrılarak kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

ÜSTÜNDAĞ: GURUR DUYUYORUM

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu başarıyla gurur duyduğunu söyledi. Üstündağ, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında milli takımımız tarihi günler yaşattı. Bunlara bir yenisini de kulüplerimiz ekledi. Bu maçı en rahat biz izleyeceğiz. Çünkü kupa Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.

10 YILDA 7'NCİ ŞAMPİYONLUK

Türk takımları organizasyonun son 10 yılında 9'uncu kez finalde olacak. Kupanın sahibi ise bu süre içinde 7'nci defa Türkiye'den çıkacak. Fenerbahçe'nin 2010'daki zaferi de eklendiğinde toplamda ise 8'inci zafer olacak.