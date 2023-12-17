Haberler Voleybol Bakan Osman Aşkın Bak'tan Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'a tebrik!

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'a tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen, tarihte ilk kez iki Türk takımının karşılaştığı FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya ikincisi olan VakıfBank'ı tebrik etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 17:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bakan Osman Aşkın Bak'tan Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'a tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen, tarihte ilk kez iki Türk takımının karşılaştığı FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya ikincisi olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirlendiği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk Takımının final mücadelesini izlemenin gururunu ülke olarak yaşadık. Öncelikle iki güzide kulübümüz Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank'ı elde ettikleri tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Çin'de düzenlenen, iki Türk takımının ilk kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birbirine rakip olduğu 'Türk Finali'nde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit'i kutluyorum. Şampiyonluk kupasını 3. kez ülkemize getirerek göğsümüzü kabartan Eczacıbaşı Dynavit'in başarılarının devamını diliyorum. Turnuvada daha önce 4 şampiyonluğu bulunan ve gümüş madalya kazanan VakıfBank'a da mücadelesi için teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılı boyunca dünya voleybol tarihine damga vuran voleybol camiamızın tüm paydaşlarını kutluyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

DİĞER
UEFA Konferans Ligi'nin favorileri belli oldu! Fenerbahçe kaçıncı sırada...
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla bir araya geldi: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?
Fred İngilizleri bin pişman etti!
Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı
Aslan evinde Halkbank'a kayıp!
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman?
Yarın okullar tatil mi?
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı İşte FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı 18:33
G.Saray evinde mağlup! G.Saray evinde mağlup! 17:43
Rosenior Hull City ile yeni sözleşme imzaladı! Rosenior Hull City ile yeni sözleşme imzaladı! 17:42
Bak'tan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a tebrik! Bak'tan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a tebrik! 17:07
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 17:03
F.Bahçe deplasmanda kazandı! F.Bahçe deplasmanda kazandı! 17:02
Daha Eski
Aslan evinde Halkbank'a kayıp! Aslan evinde Halkbank'a kayıp! 16:58
Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı! Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı! 16:42
Konyaspor'da Samsunspor mesaisi Konyaspor'da Samsunspor mesaisi 16:38
Kayserispor F.Bahçe maçına hazırlanıyor Kayserispor F.Bahçe maçına hazırlanıyor 16:36
Sivasspor Başakşehir maçına hazırlanıyor Sivasspor Başakşehir maçına hazırlanıyor 16:20
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? 16:08