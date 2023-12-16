Haberler Voleybol Çukurova Belediyespor 0-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çukurova Belediyespor 0-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 15:53
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Çukurova Belediyespor 0-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Berra Eren, Leyva, Fabris, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş)

Fenerbahçe Opet: Stysiak, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Meryem Boz, Souza)

Setler: 19-25, 19-25, 17-25

Süre: 71 dakika (24, 23, 24)

ADANA (AA) -

Kaynak: AA

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