KARAYOLLARI 0-3 MURATPAŞA BELEDİYESİ (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasın açılış mücadelesinde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, deplasmanda Karayolları'nı 3-0'lık skorla mağlup etmesini bildi.

Bu sonuçla beraber Muratpaşa Belediyesi, 17 puanla 6. sıradaki yerini korudu. Karayolları kötü gidişata dur diyemedi ve 4 puanla son sırada kalmaya devam etti.

Maçın detayları;

Karayolları: 0 - Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3

Salon: Ankara Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Erhan Alparslan

Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Navruz, Alara Altundağ, Leban, Saracbas)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Guerra, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Burcu Şentürk)

Setler: 22-25, 22-25, 17-25

Süre: 85 dakika (29, 31, 25)