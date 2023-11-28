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Fenerbahçe Parolapara'nın CEV Kupası'ndaki rakibi Hypo Tirol

Son dakika spor haberleri... CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe Parolapara, 16'lı final turu rövanş karşılaşmasında 29 Kasım Çarşamba günü Avusturya temsilcisi Hypo Tirol'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:20
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Fenerbahçe Parolapara'nın CEV Kupası'ndaki rakibi Hypo Tirol

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Fenerbahçe Parolapara, 29 Kasım Çarşamba günü Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İlk karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Parolapara, rövanş karşılaşmasında 3-0 veya 3-1 galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak. Fenerbahçe Parolapara'nın 3-2'lik galibiyetinde ise turu geçen taraf altın sette belli olacak.

Tur atlayan takım 8'li final etabına yükselecek.

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