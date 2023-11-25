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Fenerbahçe Opet VakıfBank'ı devirdi!

Sultanlar Ligi'nde 10. haftanın açılış maçında F.Bahçe, lider VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler, 110 dakika süren mücadelenin ilk iki setini alarak 2-0 öne geçti. Vakıfbank üçüncü seti kazanıp maça ortak oldu. Fenerbahçe son seti de 25-20 alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı. VakıfBank'ın yenilmezliiğine son veren Kanarya, 9. galibiyetine imza attı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe Opet VakıfBank'ı devirdi!
Sultanlar Ligi'nde 10. haftanın açılış maçında F.Bahçe, lider VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler, 110 dakika süren mücadelenin ilk iki setini alarak 2-0 öne geçti. Vakıfbank üçüncü seti kazanıp maça ortak oldu. Fenerbahçe son seti de 25-20 alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı. VakıfBank'ın yenilmezliiğine son veren Kanarya, 9. galibiyetine imza attı.
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