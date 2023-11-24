VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET CANLI | Vakıfbank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Sultanlar Ligi Playoff

Sultanlar Ligi heyecanı, Vakıfbank - Fenerbahçe Opet karşılaşmasıyla sürüyor. Karşılaşmaya saatler kala maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, derbide F.Bahçe'yi ağırlayacak. Müsabaka, 24 Kasım Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından vanlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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