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Melissa Vargas'tan sakatlığındaki son durum hakkında açıklama

Filenin Sultanları'nda ortaya koyduğu performansla takdir toplayan ve Çin ekibi Tianjin'e transfer olan Melissa Vargas sakatlandı. Yıldız voleybolcu, son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:38
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Melissa Vargas'tan sakatlığındaki son durum hakkında açıklama

Filenin Sultanları ile bu yaz mücadele ettiği 3 turnuvada da şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin'e transfer oldu. Çin kulübünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli pasör çaprazının son durumu belli oldu.

Sezonun ilk maçında takımına 20 sayı katkı sağlayan milli voleybolcu, diğer maçlarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeişti. Melissa Vargas'ın Henan Shuanghui maçı öncesi yaptığı antrenmanda omzundaki eski sakatlığının tekrarladığı ve bir süre dinlenmesi gerektiği aktarıldı. Vargas'ın Sakatlığındaki son durum ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Sakatlığı devam eden Melissa Vargas, tedavi için Pekin'deki özel rehabilitasyon merkezine gidiyor.

"GELDİĞİMDE HİÇ HAREKET EDEMİYORDUM"

Tianjin spor kanalına konuşan Vargas, sakatlığı hakkında "Buraya yeni geldiğimde hiç hareket edemiyordum. Ama şimdi artık ağrılarım azaldı, neredeyse yok sayılır. O yüzden hızlı toparlanıyorum. Bütün maçları takip ettim. Voleybol sporcusu olarak tabii ki (omzumdan) sakatlık yaşamayı istemem. O yüzden hemen toparlanıp, sahalara hemen dönmek istiyorum'' açıklamasını yaptı.

DOKTOR DA AÇIKLAMA YAPTI

Doktor FangCan Chen konuyla ilgili olarak ise sakatlığının nüksettiğini belirterek, ''Vargas'ın sakatlığı omzunun yerinden çıkmasıyla ve muhtemelen daha önce de yaşanmış bir sakatlıktı. Kendisine sorduğumuzda daha önce de benzer şekilde sakatklandığını doğruladı. Bu tür sakatlıkların tekrarlanma eğilimi çok kolay ve stabilitesi nispeten biraz zor. Sahaları geri dönmesi için sakatlığının boyutuna ve sporcunun yarışmaya geri dönme gereksinimlerine ve özel antrenmanlarına bağlıdır. Bu faktörlerin her ikisi de etkili olacaktır. Biz elimizden geldiğince çabalayacağız. Çünkü Vargas güçlü iradesi olan sağlam bir sporcu" dedi.

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Geçen sezon Melissa Vargas'ın dönüşü sonrası yükselişe geçen Fenerbahçe Opet, uzun süredir hasret kaldığı Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Vargas ilk açıklamasında "Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

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