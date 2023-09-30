Türkiye - Sırbistan: 3-1 | MAÇ SONUCU (2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Milliler gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.
1. SET SONUCU
Türkiye: 25
Sırbistan: 22
Sırbistan: 22
2. SET SONUCU
Türkiye: 20
Sırbistan: 25
Sırbistan: 25
3. SET SONUCU
Türkiye: 25
Sırbistan: 14
Sırbistan: 14
4. SET SONUCU
Türkiye: 25
Sırbistan: 20
Sırbistan: 20
GRUPTA İLK İKİ SIRAYI ALANA PARİS BİLETİ
30 Eylül - 8 Ekim arasında Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Ay-yıldızlılar B Grubu'nda; Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubu ilk 2 sıra içinde tamamlarsa Paris 2024'e kota alacak.