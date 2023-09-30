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Sahne Efelerin

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri’ndeki ilk maçında Sırbistan’la karşılaşacak. Maç TSİ 07.00’da.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Sahne Efelerin

Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde sahne alıyor. Ay-yıldızlılar, ilk maçında saat 07.00'de Sırbistan'la karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek. B Grubu'nda Sırbistan'ın yanı sıra ABD, Slovenya, Japonya, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek Filenin Efeleri, grupta ilk iki sırada yer alırsa 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesi alacak.

YÜZDE 100 HAZIRIZ

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantenörü Alberto Giuliani, B Grubu'nda ilk 2'ye girerek olimpiyat vizesi almak istediklerini belirtti. Giuliani, "Uzun ve yorucu bir yaz oldu. Avrupa Altın Ligi'yle başlayan maratonunun son bölümünde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeyiz. Yüzde yüz hazır durumdayız. Paris 2024'te yerimizi almak istiyoruz, elemelerdeki derecemizi geliştirmeliyiz" dedi.

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