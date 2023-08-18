Sahne sizin Sultanlar

A Milli Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçını bugün Almanya'da İsveç ile oynayacak. Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'ndaki maç 18.00'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak. Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

FİNAL MAÇI 3 EYLÜL PAZAR

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu 26-28 Ağustos, çeyrek final ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3.lük ve final maçları ise 3 Eylül Pazar günü Brüksel'de oynanacak. Milli takımımızın kadrosu şöyle: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge, Cansu Özbay, Elif Şahin, Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu ve Ebrar.