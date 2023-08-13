Karayolları’na genç takviye

Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Karayolları, transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkent temsilcisi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş Ceylan forması giyen Eylül Durgun'u renklerine bağladı. 18 yaşındaki smaçör U19 Dünya Şampiyonası'nda performansıyla dikkat çekmişti. Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan genç oyuncu, gelecek sezon Karayolları formasını giyecek.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Karayolları, transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkent temsilcisi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş Ceylan forması giyen Eylül Durgun'u renklerine bağladı. 18 yaşındaki smaçör U19 Dünya Şampiyonası'nda performansıyla dikkat çekmişti. Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan genç oyuncu, gelecek sezon Karayolları formasını giyecek.