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ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Çin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Çin, FIVB Milletler Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları kritik maçı kazanarak final karşılaşmasına adını yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 13:48 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 14:00
ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Çin - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki yarı final maçında Çin ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, Çin ile Milletler Ligi'nin üçüncüsünü belirlemek için yarışacak. Peki Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi ABD ile Türkiye maçı 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü, TSİ 01.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları", Çin ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.

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