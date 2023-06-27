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Tayland - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçında Tayland ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Hong Kong Coliseum Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi arama motorlarında maçın yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki Tayland - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 12:50
Tayland - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, Tayland - Hollanda karşılaşmasıyla devam ediyor. Hong Kong'da yapılacak olan maç, Coliseum Stadyumu'nda oynanacak. Peki Tayland - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TAYLAND - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında yapılacak olan Tayland - Hollanda voleybol maçı, 27 Haziran 2023 Salı günü, TSİ 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

TAYLAND - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

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