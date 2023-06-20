Neslihan’ın kırgınlığı yok

VakıfBank'takı genel menajerlik görevinden ayrılan Neslihan Demir süreci değerlendirdi. Harika bir 3 sene geçirdiğini belirten Neslihan, "Cebime bir sürü şey koydum ve mutlu olarak ayrılıyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Aslolan zaten VakıfBank. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Ne bir kırgınlık ne de bir kızgınlık oldu" dedi.
VakıfBank'takı genel menajerlik görevinden ayrılan Neslihan Demir süreci değerlendirdi. Harika bir 3 sene geçirdiğini belirten Neslihan, "Cebime bir sürü şey koydum ve mutlu olarak ayrılıyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Aslolan zaten VakıfBank. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Ne bir kırgınlık ne de bir kızgınlık oldu" dedi.