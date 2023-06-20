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Neslihan’ın kırgınlığı yok

VakıfBank'takı genel menajerlik görevinden ayrılan Neslihan Demir süreci değerlendirdi. Harika bir 3 sene geçirdiğini belirten Neslihan, "Cebime bir sürü şey koydum ve mutlu olarak ayrılıyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Aslolan zaten VakıfBank. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Ne bir kırgınlık ne de bir kızgınlık oldu" dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
Neslihan’ın kırgınlığı yok
VakıfBank'takı genel menajerlik görevinden ayrılan Neslihan Demir süreci değerlendirdi. Harika bir 3 sene geçirdiğini belirten Neslihan, "Cebime bir sürü şey koydum ve mutlu olarak ayrılıyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Aslolan zaten VakıfBank. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Ne bir kırgınlık ne de bir kızgınlık oldu" dedi.
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