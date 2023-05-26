Haberler Voleybol Rus ekibi Dinamo-Ak Bars Zoran Terzic'le anlaştı

Rus ekibi Dinamo-Ak Bars Zoran Terzic'le anlaştı

Son dakika spor haberleri... 2018 tarihinden bu yana Fenerbahçe Opet'in başantrenörlüğünü yapan Sırp çalıştırıcı Zoran Terzic, Rus ekibi Dinamo-Ak Bars ile anlaştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 14:36
Rus ekibi Dinamo-Ak Bars Zoran Terzic'le anlaştı

Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kadın Voleybol Takımı, başantrenörlüğe 2018'den beri Fenerbahçe Opet'i çalıştıran Zoran Terzic'i getirdi.

Rusya kulübünden yapılan açıklamada, Sırp başantrenör Terzic'in gelecek sezon takımın başında yer alacağı belirtildi.

Terzic, Fenerbahçe Opet'in yanı sıra Sırbistan'da Kızılyıldız, Romanya'da Metal Galati, İsviçre'de Volero Zürih ve Rusya'da Dinamo Moskova ile lig şampiyonlukları yaşadı.

Sırbistan Kadın Milli Takımı'nda ise 20 sene görev alan 56 yaşındaki çalıştırıcı; bir dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

DİĞER
Sarışın güzel Sinem Kobal paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! ‘Güneşten güzelsin’
Müge Anlı cinayetin perde arkasını didik didik arıyor! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi o isimden ATV canlı yayınında olay itiraf: "Kızı yüzünden..."
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu
Milliler, İran’ı devirdi: 3-2
💰1 DOLAR KAÇ TL?
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İmzalar atıldı! 1 yıl daha City'de İmzalar atıldı! 1 yıl daha City'de 14:00
Manisa FK Prib ile yollarını ayırdı! Manisa FK Prib ile yollarını ayırdı! 13:36
Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması! Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması! 13:09
Paredes transferinde şok gelişme! Yeni teklifler geliyor Paredes transferinde şok gelişme! Yeni teklifler geliyor 12:58
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:53
İlkay ve Haaland Florya'ya geliyor! İlkay ve Haaland Florya'ya geliyor! 11:52
Daha Eski
Arda Güler F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 11:34
Şampiyon olması halinde gelenek sürecek! Şampiyon olması halinde gelenek sürecek! 11:27
Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler 11:09
Formula 1'de sıradaki durak Monaco! Formula 1'de sıradaki durak Monaco! 10:58
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor 10:48
Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." 10:48