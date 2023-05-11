Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet voleybol maçı CANLI İZLE

Sultanlar Ligi playoff heyecanı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı üçüncü maçı ile devam ediyor.

Eczacıbaşı, Fenerbahçe Opet'i konuk ediyor.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.



ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geliyor. Müsabaka, 11 Mayıs Perşembe günü saat 19:30'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.