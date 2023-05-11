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Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet voleybol maçı CANLI İZLE

Sultanlar Ligi'nde playoff heyecanı Eczacıbaşı ile Fenerbahçe Opet'in üçüncü karşılaşmasıyla devam ediyor. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Eczacıbaşı ise umudunu sürdürmek istiyor. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 19:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 20:20
Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet voleybol maçı CANLI İZLE

Sultanlar Ligi playoff heyecanı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı üçüncü maçı ile devam ediyor.

Eczacıbaşı, Fenerbahçe Opet'i konuk ediyor.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

ECZACIBAŞI - F.BAHÇE OPET KARŞILAŞMASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geliyor. Müsabaka, 11 Mayıs Perşembe günü saat 19:30'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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