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Eczacıbaşı 2-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET) Şampiyon Fenerbahçe!

Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 22:05 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 22:11
Eczacıbaşı 2-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET) Şampiyon Fenerbahçe!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servis kullandığı ilk bölümde 12-8 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in servis sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Son bölümde savunmada bloklarda Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, seti 28-26 kazandı.

İkinci sete 4-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, ilk molayı da 14-11 önde geçti. Set boyunca rakibine hiç üstünlük şansı tanımayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 önde kapattı.

Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Bloklarda çok etkili olan ve hücumda hata yapmayan sarı-lacivertliler, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başlasa da setin ortalarında savunmada etkili olan Fenerbahçe Opet, 13-11 öne geçti. Kalan bölümde hücumda Boskovic ile sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, seti 26-24 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Final setine etkili başlayan Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı açtı. Molanın ardından toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 3 sayıya kadar indirdi: 9-6. Son bölümde mola dönüşü savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

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