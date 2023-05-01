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Hasret sona erecek

Ziraat Bankkart’la finalde karşılaşacak şampiyonluk özlemini bitirmeyi hedefliyor. Başantrenör Taner Atik, yarın başlayacak seriden zaferle ayrılan taraf olacaklarını söyledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Hasret sona erecek

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda adını finale yazdıran Halkbank, Ziraat Bankkart'la karşılaşacağı seri için geri sayıma geçti. Mavi-beyazlılar, geçen sezon finalde kaybettiği rakibini devirerek rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Halkbank ayrıca, 3 sezonluk şampiyonluk hasretini son vermeyi planlıyor. Son olarak 2017-2018'de Efeler Ligi'nde şampiyonluğa uzanan mavi-beyazlılarda, başantrenör Taner Atik de sezonu zirvede tamamlayacaklarına inanıyor. Tecrübeli hoca, zorlu geçecek Ziraat Bankkart serisine hazır olduklarını söyledi. Atik, "Bu sezon şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Zor olacak ama takımıma güveniyorum. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Play-off final serisi, yarın oynanacak maçla başlayacak.

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