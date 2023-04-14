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Filede acı kayıp

Novara forması giyen Ituma (18) Istanbul’daki bir otelin 6. katından düserek hayatını kaybetti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
Filede acı kayıp
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Eczacıbası'na kaybeden Igor Gorgonzola Novara, dün sabah sok bir haberle uyandı. Ebrar Karakurt'un da forma giydigi İtalyan ekibinin 18 yasındaki voleybolcusu Julia Ituma, takımın Istanbul'da konakladıgı otelin 6. katından düserek hayatını kaybetti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, Ituma'nın saat 05.31'de otel önünde bulunan tentelere çarparak düstügünü belirledi. Varela Gomez ile kaldıgı odadan 22.49 sıralarında çıkan 18 yasındaki Itura'nın, bir süre kapının önünde oturması olayla ilgili dikkat çeken bir görüntü oldu. Sok ölümle ilgili taziye mesajları yayınlanırken; Igor Gorgonzola Novara kafilesi Istanbul'dan ayrıldı.
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