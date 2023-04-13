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Fenerbahçe Opet 0-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Altın sette kazanan VakıfBank finalde!

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet evinde Vakıfbank'ı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Vakıfbank, karşılaşmayı altın sete taşımayı başardı. Altın sette de kazanan Vakıfbank finale yükselen ekip oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 20:47 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 21:13
Fenerbahçe Opet 0-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Altın sette kazanan VakıfBank finalde!

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet evinde Vakıfbank'ı ağırladı.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Vakıfbank, karşılaşmayı altın sete taşımayı başardı.

Altın sette de kazanan Vakıfbank finale yükselen ekip oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Nurper Özbar (Türkiye)

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Lazareva, Buse Ünal, Meliha Diken, Cansu Çetin, Aslı Kalaç)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Daalderop)

Setler: 22-25, 14-25, 22-25

Altın set: 12-15

Süre: 92 dakika (25, 22, 25, 20)

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonundaki Türk derbisine iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servisleri sonucunda bulduğu sayılarla 8-3 öne geçti. Rakibine Gabi ve Egonu'nun sayılarıyla karşılık veren VakıfBank, skoru 15-15 olarak eşitledi. Takımlar daha sonra karşılıklı sayılar üretirken, VakıfBank son bölümünü daha iyi oynadığı ilk seti 25-22 üstün tamamladı.

Etkili performansını maçın ikinci setine de taşıyan VakıfBank, bloklardaki üstün mücadelesiyle 9-4 öne geçti. Rakibiyle oynadığı ilk maça göre daha iyi servis kullanan VakıfBank, oyun disiplininden kopan rakibi karşısında rahat bir şekilde sayı bulmaya devam ederek ikinci seti de 25-14 aldı ve durumu 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Opet üçüncü sete 3-0'lık seriyle başlarken, Gabi'nin üstün performansıyla rakibine karşılık veren VakıfBank kısa sürede skoru 9-8 olarak lehine çevirdi. Vargas'ın bireysel çabasıyla oyunda kalmaya çalışan Fenerbahçe Opet karşısında iyi mücadelesini sürdüren VakıfBank, bu seti de 25-22 aldı. Böylece 3-0 VakıfBank'ın üstünlüğüyle sona eren maçta altın sete geçildi.

Çekişmeli geçen altın seti de 15-12 kazanan VakıfBank, adını finale yazdırdı.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

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