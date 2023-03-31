19 Yaş Altı Voleybol Takımı'mızın dünya şampiyonasındaki rakipleri belli

Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenleyeceği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek 19 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Millilerimiz, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleşen kura çekiminde B Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında ev sahibi Hırvatistan'ın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Nijerya ve Almanya ile mücadele edecek.

24 takımın katılımıyla 1-11 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Hırvatistan'ın Osijek, Macaristan'ın Szeged şehirleri ev sahipliği yapacak.

FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Macaristan, Arjantin, Mısır, Kamerun, Çin, Şili

B Grubu: Hırvatistan, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Nijerya, Almanya

C Grubu: İtalya, Brezilya, Tayland, Peru, Kanada, Bulgaristan

D Grubu: ABD, Sırbistan, Polonya, Meksika, Japonya, Güney Kore