TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Erkekler 2. Lig 5. Grup ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncusu Emincan Kocabaş, depremde vefat etti.

Açıklamada ayrıca "Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Adıyaman Gençlerbirliği sporcularından Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan'ın deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 11, 2023