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TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde voleybolcular Gamze Naz Cücük, Emine Arslan ve Emincan Kocabaş hayatını kaybetti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:53
TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Erkekler 2. Lig 5. Grup ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncusu Emincan Kocabaş, depremde vefat etti.

Açıklamada ayrıca "Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

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