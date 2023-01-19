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Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv: 3-0 (MAÇ SONUCU)

2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Maritza Plovdiv ile karşılaşan temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 11:16
Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv: 3-0 (MAÇ SONUCU)

2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-14, 25-16 ve 25-5'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Böylece temsilcimiz şampiyonadaki 4'üncü maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Stefano Cesare, Juraj Morky.

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Elif, Voronkova, Yasemin, Fabris, Yaprak, Heyrman, Aybüke (L).

MARITZA PLOVDIV: Boryana, Dudova, Koeva, Krivoshiyska, Slavcheva, Monova (L), Guncheva, Hristoskova, Pashkuleva (L), Kolarova, Milichevich.

SETLER: 3-0 (25-14, 25-16, 25-5)

SÜRE: 55 dakika (19,20,16)

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