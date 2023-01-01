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Hande Baladın'a taciz şoku! Korkudan antrenmanlara gidemiyor

Milli voleybolcu Hande Baladın, sosyal medya hesabından taciz içerikli mesajlar almasının ardından konuyu yargıya taşıdı. 1 yıldır devam eden bu mesajların birden fazla kullanıcı tarafından aynı içerikler şeklinde gelmesi üzerine korku ve paniğe kapılan başarılı oyuncu antrenmana gidemeyecek hale gelince mahkemeye şikayette bulundu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 15:06
Hande Baladın'a taciz şoku! Korkudan antrenmanlara gidemiyor

Sosyal medya hesabından gönderilen taciz içerikli mesajlar nedeniyle korku ve paniğe kapılan milli voleybolcu Hande Baladın, antrenmana gidemeyecek hale geldiğini belirterek kendisini taciz eden kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Milli voleybolcu Hande Baladın'a geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından taciz içerikli mesajlar gelmeye başladı.

Birden fazla kullanıcı tarafından gelen aynı mesaj içerikleri sonrası büyük bir paniğe kapılan genç voleybolcu, yaşadığı korku ve tedirginlik nedeniyle antrenmanlara gitmekte zorlanmaya başladı.

Sesli ve görüntülü mesajlarda genç sporcuya gönderilen, 'Seni seviyorum Handem, gidelim buradan. Kaçalım bitanem, Handem, Sen benimsin. Benim olacaksın' mesajlarının sürekliliğinin artması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu.

Milli oyuncu kendisine aynı içerikli mesaj ve ses kayıtlarını gönderen kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BANA KARŞILIK VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
Soruşturma kapsamında sosyal medya kullanıcısı 31 yaşındaki bir üniversitenin son sınıf Hukuk fakültesi öğrencisi Sergen G.'ye ulaşıldı. İfadesi alınan üniversiteli, sosyal medya hesaplarının sahibi olduğunu kabul etti.

Sergen G., 'Ben Hande'yi milli sporcu olduğu için tanırım. Kendisine ulaşmak için çeşitli kullanıcılar oluşturup kendisine mesaj attım. Benim attığım mesajlar sonrası beni engellemedi. Engellemediği gibi attığım mesajlara karşılık gelen video ve fotoğraflar paylaştı.

Paylaşımları sonrası benden hoşlanmaya başladığını düşündüm. Bu durumu ciddiye aldım. Bana karşılık verdiği için mesajlarıma devam ettim. Kendisine attığım mesaj halen durmaktadır. Beni reddetmiyor' dedi.

DAVA AÇILDI
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet savcısı Kerem Ali Yakut tarafından milli voleybolcuyu attığı cinsel içerikli mesajlarla taciz eden ve sürekli mesaj atarak huzur ve sükûnunu bozan genç hakkında, 'Cinsel Taciz ve Kişilerin Huzur sükununu bozma' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.


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