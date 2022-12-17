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Altekma Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigortalar Efeler Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Altekma'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler setler sonrasında sahadan toplam 3-0'lık skorla ayrıldı. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 17:51
Altekma Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigortalar Efeler Ligi'nde heyecan sürüyor. 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Altekma ile kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf setler sonrasında 3-0'lık skorla Fenerbahçe HDI Sigorta oldu.

MAÇIN AYRINTILARI

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Necmi Avcı

Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Souza, Altay Demirci, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Selman Ateş)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Peric, Ahmet Tümer, Marouflakarani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 21-25, 19-25, 20-25

Süre: 76 dakika (26, 25, 25)

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