Altekma Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigortalar Efeler Ligi'nde heyecan sürüyor. 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Altekma ile kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf setler sonrasında 3-0'lık skorla Fenerbahçe HDI Sigorta oldu.
MAÇIN AYRINTILARI
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Necmi Avcı
Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Souza, Altay Demirci, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Selman Ateş)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Peric, Ahmet Tümer, Marouflakarani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 21-25, 19-25, 20-25
Süre: 76 dakika (26, 25, 25)