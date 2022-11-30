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ACH Volley 2-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ziraat Bankkart deplasmanda galip!

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında ACH Volley sahasında Ziraat Bankkart'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı Ziraat Bankkart 3-2 kazandı ve ilk galibiyetini elde etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:20
ACH Volley 2-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ziraat Bankkart deplasmanda galip!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Slovenya temsilcisi ACH Volley'i 3-2 yendi.

Ziraat Bankkart, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Sportna Dvorana Tivoli

Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Salvis Kurtiss (Letonya)

ACH Volley: Videcnik, Todorovic, Matej, Masulovic, Gjorgiev, Sket (Kovacic, Bosnjak, Koncilja, Klemen, Sestan)

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel, Aykut Gedik)

Setler: 17-25, 25-20, 25-23, 23-25, 12-15

Süre: 146 dakika (26, 29, 29, 41, 21)

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