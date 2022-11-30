ACH Volley 2-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ziraat Bankkart deplasmanda galip!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Slovenya temsilcisi ACH Volley'i 3-2 yendi.
Ziraat Bankkart, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Sportna Dvorana Tivoli
Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Salvis Kurtiss (Letonya)
ACH Volley: Videcnik, Todorovic, Matej, Masulovic, Gjorgiev, Sket (Kovacic, Bosnjak, Koncilja, Klemen, Sestan)
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel, Aykut Gedik)
Setler: 17-25, 25-20, 25-23, 23-25, 12-15
Süre: 146 dakika (26, 29, 29, 41, 21)