Kuzeyboru 3-2 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Kuzeyboru'ya 3-2 yenildi.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Gürhan Gül
KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)
FENERBAHÇE OPET: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva, Ergül Avcı, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meryem Boz, Cristina, Buse Ünal, Beliz Baskır)
SETLER: 27-29, 25-18, 20-25, 25-23, 19-17
SÜRE: 144 dakika (37, 23, 32, 29, 23)