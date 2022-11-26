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Kuzeyboru 3-2 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 17:38
Kuzeyboru 3-2 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Kuzeyboru'ya 3-2 yenildi.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Gürhan Gül

KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

FENERBAHÇE OPET: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva, Ergül Avcı, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meryem Boz, Cristina, Buse Ünal, Beliz Baskır)

SETLER: 27-29, 25-18, 20-25, 25-23, 19-17

SÜRE: 144 dakika (37, 23, 32, 29, 23)

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