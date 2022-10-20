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Kayseri Atletikspor Beşiktaş’ı ağırlayacak

(TVF) Kadınlar 1.Lig’inde açılış maçı oynanacak. Bu maçta, Kayseri Atletikspor, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 12:47
Kayseri Atletikspor Beşiktaş’ı ağırlayacak
Kayseri Atletikspor, 2022-2023 sezonuna evinde oynayacağı Beşiktaş maçı ile başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.Lig'inde yeni sezon başlıyor. Yeni sezonda Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele edecek olan Kayseri Atletikspor ilk maçını evinde oynayacak.

Beşiktaş Ceylan maçı hazırlıklarını Antrenör Harun Şahin nezaretinde sürdüren Kayseri Atletikspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan mavi beyazlılar sezondan umutlu.

22 Ekim Cumartesi günü Gevher Nesibe Spor Salonunda Kayseri Atletikspor ile Beşiktaş Ceylan maçı saat 13.00'de başlayacak. B Grubunda ilk hafta programı şu şekilde;

Kayseri Atletikspor-Beşiktaş Ceylan
Karayolları-Mihalıççık
Merinos-Adam Voleybol
Ereğli Belediyespor-ALS Halk Voleybol
Tarsun Belediyespor-TED Ankara Kolejliler
Limaspor-Bahçelievler Belediyespor
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