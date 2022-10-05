Haberler Voleybol Giovanni Guidetti Kanada galibiyeti sonrası konuştu!

Giovanni Guidetti Kanada galibiyeti sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Kanada ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-0'lık net bir skorla set vermeden kazanan Filenin Sultanları'nda başantrenör Giovanni Guidetti karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Guidetti, "Bugün gerçekten çoğu elementte sahanın içinde kötü bir kalite ile oynadık. Gerçek kalitemizle oynamadık ama Kanada'dan daha iyiydik." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 20:55
Giovanni Guidetti Kanada galibiyeti sonrası konuştu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti, Kanada karşısındaki 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Guidetti, "Bugünü nasıl anlatsam bilmiyorum. Sanki çok ucuza aldığınız bir şeyi, çok önemli bir şey olarak kullanıyorsunuz. En az paha ile en çok faydayı sağladığınız bir ürün gibi düşünün bu maçı. Bugün gerçekten çoğu elementte sahanın içinde kötü bir kalite ile oynadık. Gerçek kalitemizle oynamadık ama Kanada'dan daha iyiydik. Bunun için mutluyum. Eğer böyle oynarsak çeyrek finale bayağı uzaktayız" dedi.

Ebrar Karakurt'un performansının sorulması üzerine Guidetti, "Sadece bugünün özelinde söylemiyorum, genel olarak bu turnuvayı çok iyi oynuyor. Göz kamaştırıcı bir performansa sahip. Standart bir oyunu var. Gurur duyuyoruz bu oyunuyla" dedi.

Deneyimli başantrenör son olarak, kalan maçlar içini, "İki takıma karşı sahada en iyisini yapmamız gerekiyor. Ama bugünkü gibi kalitesiz oynarsak hiçbir şansımız yok. Eğer kaliteli oynarsak, hem oyunumuzu hem da davranışlarımızı düzeltebilirsek tabii ki şansımız var. Bu takım gösterdi ki, dünyadaki her takımı yenebilir ve her takıma yenilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Kobra Murat mal varlığını açıkladı serveti dudak uçuklattı! 'Artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor!'
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çöpçüler Kralı’nın Şakir’i Şener Şen’in eski eşi bakın kim! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Filenin Sultanları doludizgin! Kanada'yı da devirdik
Abdullah Avcı ve Hamsik'ten Monaco açıklaması! "Detaylar..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya deplasmanda kazandı!
Aslan hata yapmadı!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Ekim)
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ampute Milli Takımı çeyrek finalde! Ampute Milli Takımı çeyrek finalde! 21:19
Kanarya deplasmanda kazandı! Kanarya deplasmanda kazandı! 21:08
Aslan hata yapmadı! Aslan hata yapmadı! 21:02
Ali Sürmen hastaneye kaldırıldı Ali Sürmen hastaneye kaldırıldı 20:58
Guidetti: Gerçek kalitemizle oynamadık Guidetti: Gerçek kalitemizle oynamadık 20:55
Filenin Sultanları doludizgin! Kanada'yı da devirdik Filenin Sultanları doludizgin! Kanada'yı da devirdik 19:55
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera... Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera... 19:34
Irkçılığın sonu futboldan ömür boyu men oldu! Irkçılığın sonu futboldan ömür boyu men oldu! 16:08
Esenler Erokspor - Afjet Afyonspor maçı CANLI İZLE Esenler Erokspor - Afjet Afyonspor maçı CANLI İZLE 16:08
Büyükekşi'den UEFA'ya ziyaret! Büyükekşi'den UEFA'ya ziyaret! 16:15
Oostende - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? Oostende - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? 16:20
Chelsea - Milan maçı saat kaçta? Chelsea - Milan maçı saat kaçta? 16:26