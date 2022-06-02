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Fenerbahçe'de Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 15:29
Fenerbahçe'de Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Naz Aydemir Akyol ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır, Çubuklu'yu başarıyla taşıyan değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için unutulmayacak sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi'nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca "En İyi Pasör" olarak kariyerini taçlandıran değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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