Vakıfbank klasiği!

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in final mücadelesinde Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar, 3-2'lik zaferle kupayı kazanan taraf oldu. Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ilk setini Fenerbahçe Opet, 25-21 kazandı. İkinci sette 25-21'le eşitliği sağlayan Vakıfbank, 25-13'lük üçüncü set skoruyla 2-1 öne geçmeyi başardı.

FİNALDE GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın dördüncü seti ise nefesleri kesti. 29-27 kazanan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi tie-break setine taşıdı. Sarı-lacivertliler işi başladığı final setinde saha değişimine 8-6 önde gitti. Sarı-siyahlı ekip, Haak'ın etkili oyunuyla skoru 9-9'da eşitledi ve Fenerbahçe Opet'e mola aldırdı. Önemli oyuncusu Gabi'nin sakat haliyle devam ettiği seti 17-15 kazanan VakıfBank, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'i şampiyon tamamlamayı başardı.

HAAK'TAN 44 SAYILIK REKOR

Vakıfbank'ın F.Bahçe'yi yenerek kupayı kazandığı mücadeleye, Isabelle Haak damga vurdu. 44 sayı, 5 ace ve 1 blokla oynayan İsveçli oyuncu, takımına kupayı getiren isim oldu. 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en skorer maçını oynayarak rekor kırdı. Haak, 2019 yılından beri Vakıfbank'ta forma giyiyor.

HER YERDE AYNI TARİFE

Kupayı 8. kez kazanan Vakıf- Bank, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde elediği rakibini bir kez daha geçti. Kısa süre önce altın setle F.Bahçe'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Vakıfbank, geçen yıl Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da kazanmıştı.