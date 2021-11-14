Muhteşem Eczacıbaşı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hücumdaki etkili oyunuyla başlayan turuncu-beyazlılar, ilk setten 25-17'lik üstünlükle ayrıldı. Yeşilyurt karşısındaki iyi oyununu ikinci sette de sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, 25-20'lik set skoruyla durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmayı başından sonuna kadar üstün götürerek üçüncü seti de rahat kazandı.

EN SKORER THOMPSON

Üçüncü seti 25-18'lik skorla kazanan turuncubeyazlılar, mücadeleden 3-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, ligde 7. galibiyetini aldı. Yeşilyurt ise 9. yenilgisini yaşadı. Eczacıbaşı Dynavit'te Jordan Thompson, 14 sayı ile günün en skorer ismi olmayı başardı. McKenzie Adams 13 sayılık katkı sağladı. Merve Atlıer 5 blok, 4 hücum ve 1 servis sayısı ile dikkat çekti. Eczacıbaşı, gelecek hafta Mert Grup Sigorta'yı konuk edecek