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12 Temmuz 2020, Pazar
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Garderen ve Ekşi Ziraat’te

Garderen ve Ekşi Ziraat’te

, Hollandalı oyuncu Maarten Garderen ve 'yi etti.

, Hollandalı oyuncu Maarten Garderen ve 'yi etti. Başkent ekibi, yeni sezon öncesi kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi. Ziraat Bankası, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Van Garderen ve Ekşi'nin transferlerini duyurdu.
  1. 12.7.2020
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