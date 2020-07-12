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12 Temmuz 2020, Pazar
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Eczacıbaşı’dan 4 isme milli davet

Eczacıbaşı’dan 4 isme milli davet

Altyapıdan , ve ile , aday kadrosuna katıldı.

Eczacıbaşı Kulübü altyapısından dört oyuncu, aday kadrosuna katıldı... Kulübün altyapısından çıkan 2002 doğumlu sporcular , Derin ve ile 2004 doğumlu , 'da düzenlenen kampta, milli takım aday kadrosuyla 19 Yaşaltı Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'ne hazırlanıyor. Damla Tokman ve Ezgi Taşdemir ellerinden geleni yaparak milli takıma fayda sağlamak istediklerini belirtirken, Sude Pehlivan da başarılı bir performans ortaya koyup hem takımın hem ülkeyi gururlandırmak istediğini kaydetti.
  1. 12.7.2020
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