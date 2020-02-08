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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan, A oyuncularıyla buluştu

Başkan Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla buluştu

ve 'nın açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, A oyuncuları ile bir araya geldi.

Başkan , A oyuncuları ile bir araya geldi.

ve 'nın açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Başkanı Üstündağ'ın odasında, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir süre sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AKPM Türk Delegasyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet , Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de görüşmede hazır bulundu.

Milli oyuncular, görüşmede Başkan Erdoğan'a imzalı top hediye etti.

  1. 08.02.2020
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