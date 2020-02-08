Başkan Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla buluştu
Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları'nın açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.
Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları'nın açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın odasında, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir süre sohbet etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AKPM Türk Delegasyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de görüşmede hazır bulundu.
Milli oyuncular, görüşmede Başkan Erdoğan'a imzalı top hediye etti.
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